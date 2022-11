Francia Raisa, que doou rim para Selena Gomez, deixa de seguir a amiga após fala sobre Taylor Swift

Publicidade

Durante seu tratamento contra o lúpus, Selena Gomez recebeu a doação de um rim de sua, até então, amiga Francia Raisa. No entanto, uma declaração recente da cantora pode ter abalado essa relação.

Em entrevista à revista Rolling Stone sobre seu novo documentário My Mind & Me, Selena comentou que sua única amiga de verdade, no meio artístico, é Taylor Swift. Após essa declaração, a atriz deixou de seguir a cantora nas redes sociais.

Leia também Selena Gomez revela que ‘se sentiu assombrada’ por término com Justin Bieber

Selena Gomez e Taylor Swift no Grammy Awards em 2016 Foto: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Sobre sua experiência no ramo, Selena disse: “Eu nunca me encaixei em um grupo legal de garotas que eram celebridades. Minha única amiga na indústria realmente é Taylor [Swift] , então me lembro de sentir que não pertencia”.

A fala foi compartilhada no Instagram do canal de entretenimento E!. Ao ver a publicação, Francia deixou um comentário antes de deixar de seguir a amiga. “Interessante”, disse a atriz. Selena Gomez não se pronunciou sobre o caso até o momento da publicação deste texto.