Frank Ocean cancela segunda apresentação que faria neste fim de semana no Coachella

O cantor Frank Ocean, se apresentou no último domingo,16, no festival Coachella, que acontece este mês nos Estados Unidos. Como de costume, os artistas se apresentam pela segunda vez no fim de semana seguinte, mas não é o que vai acontecer com Ocean. O show foi cancelado.

Segundo informações do site Variety, o artista será substituído pela banda Blink-182, que se apresenta neste final de semana.

Após críticas que recebeu do público pelo show não ter sido televisionado, por usar playblack em vários momentos, atrasar em uma hora, terminar o show de forma abrupta, a equipe de Ocean divulgou um comunicado nesta quarta, 19, alegando que o cantor teve um problema na perna. Na verdade, Ocean se machucou no próprio festival, reformulou toda a apresentação e conseguiu fazer o primeiro show. Porém, agora com ordens médicas, não poderá prosseguir.

“Por recomendação médica, [Frank Ocean] não poderá se apresentar na segunda semana por conta de duas fraturas e uma entorse na perna esquerda”, disse a assessoria.