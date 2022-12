Frank Vallelonga Jr., ator de ‘Green Book’, é encontrado morto aos 60 anos

A polícia identificou, nesta quinta-feira, 1º, que o corpo encontrado sem vida em uma fábrica do Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos, é de Frank Vallelonga Jr., do filme Green Book. O ator tinha 60 anos. A informação é do site Deadline.

Na manhã de segunda-feira, 28, as autoridades encontraram um homem inconsciente e sem sinais de trauma no corpo. Na ocasião, observaram se tratar de um sujeito não identificado caído no chão, que fora declarado morto no local.

Leia também Joe Pesci diz que sofreu ‘queimaduras graves’ em cena de ‘Esqueceram de Mim 2′

Segundo o New York Post, Vallelonga pode ser vítima de uma overdose de drogas. Uma investigação apura a causa da morte do ator.

Ainda conforme a publicação do Deadline, a polícia prendeu Steven Smith, de 35 anos, sob acusação de ocultação de cadáver.

Vallelonga teve outros papeis no cinema, como nos filmes The Birthday Cake (2001) e Um Brilhante Disfarce (1994).

Green Book, roteirizado pelo seu irmão, Nick Vallelonga, venceu o Oscar na categoria de Melhor Filme em 2019.