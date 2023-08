Fred Bruno usa coleira com nome de Belo e ironiza briga do cantor com Denilson

Fred Bruno fez uma postagem brincando sobre a briga entre Belo e Denilson . O influenciador compartilhou uma foto usando uma coleira com o nome do cantor e escreveu: “Ocultei do Denilson”.

A postagem foi feita neste domingo, 6, momentos antes do show de Belo. A homenagem foi uma referência a coleira que Luma de Oliveira usou no Carnaval de 1998, que tinha o nome do então marido Eike Batista.

Já a legenda da publicação faz referência à batalha judicial que dura 24 anos entre o cantor e o ex-jogador de futebol, que hoje é comentarista esportivo. Denilson processou Belo por quebra de contrato após ele deixar a banda para seguir carreira solo.

Story de Fred Bruno Foto: Instagram/ @fred

A causa foi ganha em 2004 por Denilson, mas, desde então, Belo não o pagou. O ex-jogadorafirmou no mês passado que seus advogados estão trabalhando para chegar a um acordo com o cantor por uma dívida no valor de R$ 7 milhões.

O pentacampeão afirmou que “as partes estão empenhadas em encontrar uma solução” e que irá se manifestar assim que o assunto for definitivamente resolvido.