Fred comenta reação de seu filho quando é abordado por fãs: ‘Ele julga’

No Big Brother Brasil 23, Fred e Bruna Griphao conversavam sobre fama quando o jornalista comentou bem-humorado sobre a reação de filho com os fãs. Cris, de um ano, é fruto de seu antigo relacionamento com Bianca Andrade.

O jornalista disse que pessoas pedem para tirar foto com o pequeno. Quando está junto, ele autoriza o registro e participa do momento. “Eu sempre deixo a pessoa desse lado e deixo o Cris aqui [do outro]”, explicou.

Leia também BBB 23: Disputa entre Cristian, Fred e Ricardo no paredão rende memes nas redes sociais; veja

Cris é filho único de Fred e Bianca Andrade Foto: Instagram/ @fred

Contudo, o que mais chamou a atenção foi a exposição da reação de Cris nesse tipo de situação. “A pessoa pega o celular e vai virando para aparecer o Cris. E ele julga: ‘O que essa pessoa está abraçando o meu pai?’”, relatou Fred, divertindo os demais participantes do BBB.

Fred usa raio-X para cantar ‘Fazendinha’ para filho e bebê reage

Cris reagiu a vídeo gravado por Fred no raio-X do BBB 23 Foto: Instagram/ @fred

Confinado no Big Brother Brasil 23, o influenciador ainda não venceu nenhuma Prova do Anjo para receber um vídeo do seu filho. No entanto, ele sempre aproveita o raio-X para mandar um recado ao pequeno.

Continua após a publicidade

Recentemente, Fred usou seu tempo no confessionário para cantar Fazendinha, música do grupo infantil Mundo Bita. Logo, a equipe que cuida do perfil do brother nas redes sociais compartilhou um vídeo em que Cris assiste à cantoria do pai e reage com risadas e danças.