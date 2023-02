Futuro de Ezra Miller como Flash será definido após sua recuperação

Nesta terça, 31, foram anunciadas as novidades do DCEU, o universo cinematográfico da DC. Além do que está por vir entre filmes e séries, Peter Safran, um dos chefes do estúdio, comentou sobre a situação de Ezra Miller após as recentes polêmicas envolvendo o intérprete do Flash.

Em 2022, o ator estampou os noticiários por conta de brigas em bares e condutas desordeiras, além de acusações por agressão, assédio e outros comportamentos inadequados. Entretanto, apesar de tudo, os executivos da DC não fecharam as portas para um retorno de Miller como super-herói velocista.

“Ezra está totalmente comprometido com a recuperação dele. Apoiamos totalmente a jornada em que ele está agora. Quando chegar a hora certa, quando ele sentir que está pronto para a discussão, todos descobriremos qual é o melhor caminho a seguir”, disse Safran ao site Deadline.

Ezra Miller está em tratamento após episódios de violência e acusações de assédio Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

O chefe do estúdio reforçou que o foco é na recuperação de Ezra e revelou que ele está progredindo com o tratamento mental. “Em nossas conversas com ele nos últimos meses, parece que ele está fazendo um enorme progresso”, contou.

Após diversos atrasos por conta da Covid-19, o longa The Flash está previsto para ser lançado em 16 de junho deste ano. O filme dirigido por Andy Muschietti terá a missão de redefinir o universo cinematográfico da DC.