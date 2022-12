Gabi Brandt usou seu perfil do Instagram nesta quinta-feira, 8, para contar que está grávida do seu terceiro filho. Em janeiro, ela anunciou o fim do seu relacionamento com Saulo Poncio, pai dos seus dois filhos, Davi e Henri.

Sem revelar a identidade do pai, a influenciadora afirmou que está passando por uma gravidez de risco, pois houve deslocamento de placenta e hematomas. Ela foi orientada por médicos a permanecer de repouso e só se locomover se for extremamente necessário.

Gabi Brandt anuncia terceira gravidez e faz desabafo: 'Espero que os views tenham valido a pena' Foto: @gabibrandt/Instagram

Gabi ainda desabafou sobre ter tido a sua privacidade invadida: “Meu instinto de mãe foi esconder para te proteger, mas eu me esqueci que hoje em dia eu não tenho o direito de escolher nem como, nem quando, nem se algo assim vai ser exposto. Então, hoje eu parabenizo os envolvidos pelo presente que me deram num momento tão difícil e delicado”.

“Vocês me tiraram o direito de expor a gravidez no momento em que eu me sentisse pronta, vocês me tiraram o direito de contar o sexo do meu filho, de contar para a minha família que estão vindo para o Natal. Eu estava planejando contar pessoalmente, contar para os meus amigos. Para vocês, foi mais uma ‘exclusiva, cifrada’, mas eu perdi esses momentos que farão muita falta”, disse no texto.

Veja a postagem completa: