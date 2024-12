A cantora Gabi Melim compartilhou com os fãs o diagnóstico de paralisia de Bell, que impede os movimentos de um lado da face. Foto: @gabimelim via Instagram

A cantora Gabi Melim, 30, foi diagnosticada com paralisia de Bell, conforme contou em seu Instagram no domingo, 1. A doença é caracterizada pelo enfraquecimento repentino ou paralisia dos músculos em um lado da face, dificultando ou impedindo completamente o movimento.

PUBLICIDADE “O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha, mas já estou sendo cuidada por médicos maravilhosos, sendo medicada e fazendo fisioterapia facial”, escreveu Gabi em um storie. De acordo com o Ministério da Saúde, não existe um consenso sobre a causa da paralisia de Bell, mas há algumas hipóteses que explicam o surgimento do quadro. Segundo a cantora, sua paralisia foi resultante da ansiedade.

Ela pediu para que os seguidores mandem boas energias. “Qualquer vibração positiva é muito bem-vinda”, disse.

Até novembro do ano passado, Gabriela cantava com os irmãos Diogo e Rodrigo na banda que leva o sobrenome da família, Melim. O trio anunciou uma pausa para seguirem com projetos individuais, após oito anos de colaboração.

Com paralisia de Bell, Gabi Melim pede por boas vibrações e garante que já está tratando a condição. Foto: @gabimelim via Instagram

Em fevereiro, a apresentadora Fernanda Gentil revelou diagnóstico semelhante.

A paralisia de Bell, em grande parte dos casos, costuma regredir sozinha. Do contrário, o tratamento indicado é o uso de corticosteroides (ou seja, anti-inflamatórios hormonais) para combater a inflamação, e pode incluir ainda fisioterapia para recuperar os movimentos da face.

A principal complicação da doença são as lesões na córnea, a camada protetora do olho. Por isso, é preciso atenção especial com a região. Os médicos costumam receitar colírios lubrificantes e tampões (como pode ser visto na foto publicada por Gabi Melim).

Em casos mais graves, podem causar cegueira - este desfecho, porém, não é comum. Clique aqui e saiba tudo sobre a paralisia de Bell.