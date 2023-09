Gabigol lança nova música em dia de festa de aniversário que foi alvo de controvérsias; ouça

Nesta terça-feira, 29, o jogador Gabigol, do Flamengo, lançou uma nova música para comemorar o seu aniversário. Disponibilizada no dia da festa que gerou controvérsias entre torcedores do time, O que você quer de mim? é uma parceria entre Lil Gabi, como o atleta é conhecido no meio musical, DJ Zullu e JF.

Essa não foi a primeira vez que o jogador lançou uma faixa como comemoração do aniversário. Em 2021, Gabigol disponibilizou Sei lá, parceria com Papatinho e Choji, para celebrar a data.

Gabigol lançou 'O que você quer de mim?' para celebrar aniversário. Foto: Wilton Junior/Estadão

O atleta completou 27 anos nesta quarta-feira, 30, e realizou uma festa de aniversário no Itanhangá, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. A comemoração, porém, não agradou aos torcedores do Flamengo, já que ocorreu em meio a um mau momento do time.

A torcida acusou Gabigol, que veste a camisa 10 da equipe, de não estar comprometido com a instituição. O jogador chegou a ser defendido pelos pais, Valdemir e Lindalva, que fizeram uma nota em defesa da comemoração e criticando a divulgação do local e horário da festa. Leia o comunicado completo aqui.

“Ao promover esse discurso de ódio, colocam a integridade dele, dos seus familiares e dos convidados, em risco”, dizia um trecho. “O aniversário do nosso filho vem sendo planejado durante meses, como fazemos todo ano, e isso não o torna mais responsável ou não, pois essa data é muito especial para nossa família.”

Ouça O que você quer de mim?, nova música de Gabigol: