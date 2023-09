Gabigol tem suposto novo affair com torcedora do Flamengo; veja quem é

O jogador Gabigol tem um novo affair, de acordo com o jornal Extra. Segundo a publicação, o atacante do Flamengo estaria envolvido em um romance com Dai Angelo, empresária de 27 anos, e já teria viajado na companhia dela.

Dai é dona de uma marca de roupas e foi com o atacante para Mangaratiba e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em um intervalo entre partidas entre 3 e 12 de setembro, afirma o jornal.

Angelo também estava presente na festa de aniversário do jogador, no fim de agosto, mas o romance teria começado mais recentemente. Naquele mês, haviam boatos de que Gabigol teria se envolvido com a modelo Júlia Rodrigues, ex de Vini Jr.

Torcedora fanática do Flamengo, Dai não publicou fotos no estádio desde que o romance teria começado, o que intensificou os rumores. Veja fotos da empresária: