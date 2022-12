Gabily confirma desentendimento com Anitta por suposto plágio: ‘A gente não se fala mais’

A cantora Gabily participou do Cortes Podcast nesta quinta-feira, 1º, e confirmou briga com Anitta por um suposto plágio. Ela ainda disse que perdeu a amizade com a artista internacional após postar uma indireta no Twitter.

A artista afirmou que as duas não mantém mais contato, mas garantiu ainda admirar o trabalho da cantora. “Mas a gente não se fala mais”, completou.

Segundo Gabily, o desencontro aconteceu por conta de um projeto. “Era algo muito similar ao que eu tinha mostrado para ela dois anos antes”, contou.

Entenda a briga

A discussão aconteceu após Anitta lançar a parceria Tropa com o jogo Free Fire alguns meses atrás. Quando Gabily soube da música, ela postou uma mensagem enigmática no Twitter na qual acusava, sem citar nomes, uma pessoa de plágio.

“Pegam a sua ideia na cara de pau e te passam para trás, sem dó! Isso só me confirma que a errada nunca fui eu”, dizia o tuíte. Na época, os fãs entenderam que se tratava de uma indireta para a dona de Envolver.

No podcast, Gabily ainda contou que fez a publicação antes de se resolver com Anitta no privado. Ela apagou o post depois da conversa com a artista, mas ele viralizou cerca de três dias depois.

“Parece que aquilo reverberar dias depois foi plantado por alguém porque eu já tinha me resolvido com ela”, completou.

As duas perderam a amizade após a publicação viralizar. Isso porque elas teriam combinado de manter o desentendimento privado.

