Gabriel Fop fala sobre o caso de Mc Guimê e Cara de Sapato

O modelo e administrador Gabriel Fop, eliminado do BBB23, após ter comportamento tóxicos com o par romântico Bruna Griphao, utilizou os stories do instagram para falar sobre o caso de MC Guimê e Cara de Sapato.

Fop começou os stories com a seguinte fala, “hoje é sem risadinha porque o assunto é sério. To aqui pra falar de ontem, o que aconteceu ontem. Poderia muito bem tá aqui, pegar um texto dos adm, postar aqui no Instagram, no Twitter. Só um parênteses, eu não vim aqui antes que alguém bota a carapuça, isso não é indireta pra ninguém’.

Na sequência ele continuou, “eu tive meus erros lá dentro do programa, tô arcando com as consequências. Agora é muito difícil pra mim falar sobre isso”.

“Tudo o que eles fizeram lá dentro eles vão ter que arcar com as consequências. São adultos, são trabalhadores, cada um tem sua carreira. (...) Rapaziada vocês vão ter que arcar com as consequências, basicamente é isso”, disse.

“Todo mundo erra, mas as consequências tá aí pra todo mundo (SIC). Vocês fizeram uma 8&%$# gigantesca, não tem comparação. (...) Vocês vão chorar pra %$#@ igual eu chorei, igual eu choro. E vocês não vão mudar da noite pro dia. Estudem sobre o assunto, vejam onde vocês erraram e gruda na tua família”, aconselhou o modelo.