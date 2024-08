Gabriela Duarte comenta posicionamento político de Regina Duarte: ‘Ruídos’; veja

Gabriela Duarte e a mãe, Regina Duarte Foto: Reprodução/Instagram @gabidu

Gabriela Duarte falou o que pensa sobre o posicionamento político da mãe, Regina Duarte. Em entrevista às atrizes Michelle Batista e Giselle Batista, no canal do YouTube GiMi, a atriz diz respeitar a opinião da mãe, ainda que discorde da forma como ela se posiciona - vale lembrar que Regina Duarte foi defensora contumaz de Jair Bolsonaro, tendo, inclusive, integrado a Secretaria de Cultura durante alguns meses em 2020, na gestão do ex-presidente.

PUBLICIDADE “Somos pessoas públicas. Ela tomou um posicionamento. Eu respeito, ela tem todo o direito... mas há uma diferença no modo como nos posicionamos”, explica Gabriela. “Ela se manifesta de uma maneira, e eu não faço dessa forma. São coisas que geram ruídos”, reflete. Gabriela Duarte disse ser uma pessoa discreta e não gostar de tocar em certos assuntos. “Já me chamaram de ‘isentona’. É um direito que a pessoa tem de não se manifestar sobre tudo. Sou atriz, não sou expert em medicina, pra falar de pandemia, ou em geopolítica, pra falar sobre guerras... não ocupo esse lugar”, defendeu.

“Primeiro eu vivo, depois eu posto”, concluiu.

Confira a entrevista completa: