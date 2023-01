Gabriela Prioli anuncia saída da CNN Brasil após 3 anos: ‘Um novo começo’

Gabriela Prioli anunciou, nesta terça-feira, 24, que encerrou seu contrato com a CNN Brasil. A apresentadora fazia parte da emissora desde de sua estreia em março de 2020.

A advogada utilizou o Instagram para publicar um texto de despedida e relembrar sua jornada no canal. “Tudo na vida tem começo, meio e fim. E embora nós geralmente tenhamos medo do fim, ele nem sempre é algo ruim: é ele que abre espaço para um novo começo”, escreveu.

Ela apareceu pela primeira vez no programa Grande Debate, no qual enfrentou conflitos com os então colegas Caio Coppolla e Reinaldo Gottino. Em seguida, foi para o CNN Tonight ao lado de Mari Palma e Leandro Karnal.

Em seu texto, ela homenageou os colegas: “Naquela bancada eu estreitei laços com duas pessoas que vou levar no coração para o resto da vida, Mari Palma, com sua leveza, carisma e extrema competência na comunicação, e Leandro Karnal, meu grande amigo e, hoje, meu compadre”.

Seu última programa na emissora estreou em 2021, o À Prioli. Desde dezembro, Gabriela está de licença maternidade após o nascimento de sua filha Ava, fruto do relacionamento com o músico Thiago Mansur.

“E é assim, com esse céu azul, agradecida por todos aqueles que estiveram comigo nessa trajetória, especialmente ao Virgílio Abranches, que eu decidi me despedir da CNN Brasil”, disse a advogada.

“Decisão tomada e feitas as comunicações formais necessárias, vim correndo para cá compartilhar com vocês, meus parceiros de jornada, as minhas decisões e movimentos, esperando que vocês todos me acompanhem nos próximos passos, como tem sido até agora”, completou.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais