Gabriela Pugliesi dá à luz seu primeiro filho com Tulio Dek: ‘Exausta, mas muito feliz’

Gabriela Pugliesi deu à luz seu primeiro filho, Lion, com o artista Tulio Dek, na manhã desta quarta-feira, 2. A influenciadora fitness deu a notícia com várias publicações nas redes sociais sobre o momento.

Na noite de terça-feira, 1º, ela disse, no Instagram, estar a caminho da maternidade. Pugliesi só voltou a aparecer na web para anunciar o nascimento do primogênito.

Depois da chegada de Lion, ela entregou que “não dormiu nada” desde o dia anterior, quando saiu de casa. “Estou exausta, mas estou muito feliz. Obrigada por todas as mensagens”, escreveu antes de descansar.

Gabriela Pugliesi dá à luz seu primeiro filho com Tulio Dek Foto: Instagram/@eusougabriela

Pugliesi abraçou o filho em um vídeo e mostrou que ele ainda está com uma pulseira de identificação. Além disso, ela filmou o bebê dormindo em um berço.

Tulio também anunciou o nascimento de Lion aos seus seguidores com uma foto nos Stories do Instagram. Ele colocou a música-tema do Rei Leão, O Ciclo da Vida, como trilha sonora do momento - a obra da Disney fala sobre a relação entre pais e filhos.





