Gabriela Spanic, de ‘A Usurpadora’, diz que irmã gêmea sofreu tentativa de feminicídio

A atriz Gabriela Spanic, conhecida por ter sido a protagonista da novela A Usurpadora, veio a público denunciar que sua irmã gêmea, Daniela Spanic, sofreu uma tentativa de feminicídio.

Gabriela publicou um vídeo no Instagram dizendo que as duas estão “cansadas de tantas injustiças”. Daniela foi golpeada na cabeça em um lugar público enquanto buscava um café.

Rodrigo Fragoso, amigo das duas, disse que a mulher estava tramitando assuntos do divórcio de Ademar Nahum, ex-marido dela. Daniela foi atingida do mesmo lado em que teve que se submeter a uma operação há tempos atrás por conta de um AVC.

Exigimos las autoridades den con el responsable material e intelectual. Estaba aquí tramitando un asunto de su divorcio. Estoy con ella ahora y está muy alterada. — Rodrigo Fragoso (@fragosomanager) October 20, 2022

A artista disse que suspeita que Ademar tenha sido o mandante do crime. “É um atentado de homicídio, não vão me dizer que é um invento meu, como disseram quando fomos envenenadas. Minha irmã e eu temos sido muito perseguidas”, disse Gaby.

Em 2010, a atriz, Daniela, a mãe das duas e o filho de Gabriela, à época com um ano e meio, foram envenenados por uma assistente. A mulher ficou presa por dois anos e recebeu ajuda de outra artista para deixar a prisão.

Segundo Gaby, a irmã está bem e as duas entrarão com uma denúncia. “Basta de tanta impunidade, basta que existam covardes no mundo se metendo com mulheres. [...] Eu não tenho mais medo. Eu não estou sozinha e minha irmã não está sozinha”, desabafou a artista.