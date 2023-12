Gaby Amarantos manda recado a Pitty após crítica a Beyoncé: ‘Tem que pensar antes de falar’

Após tecer críticas à Beyoncé por “fazer a Irmã Dulce” em Salvador — a estadunidense foi à Bahia para um show privado e aproveitou para articular projetos sociais através de sua fundação, BeyGood — Pitty foi repreendida por seguidores e também pela companheira de meio artístico Gaby Amarantos.

A cantora fez uma postagem em seu perfil no X na quarta, 27, dando uma alfinetada na baiana: “Quando você, como mulher branca, questiona o trampo memorável da BeyGood, tu tens que pensar muitas vezes antes falar”, ressaltou Gaby.

No texto, Gaby procura orientar Pitty sobre a importância de uma cantora mundialmente conhecida como Beyoncé fazer um trabalho solidário em Salvador. A capital baiana é cidade natal de Pitty. Gaby começa seu texto em tom apaziguador: “Amada Pitty, te escrevo aqui pela nossa amizade, pela admiração que tenho por você e por ter tido a oportunidade de conviver um pouco contigo, me sentindo à vontade pra dizer que discordo de ti, mana”, começou.

“Pra quem precisa de ajuda não existe timing certo e pra nós, artistas e pessoas negras desse País, ver uma artista do tamanho dela olhando para o Brasil, pro Nordeste e para tua cidade com olhar de cuidado e solidariedade, nos faz acreditar que também podemos”, continua a cantora.

Gaby também esclarece por que decidiu vir a público tratar do assunto. “Me dei o trabalho de te escrever aqui por ser tua amiga e por também ser fã da Beyoncé. Eu sei que tu és aliada e sei também que eu poderia ter te mandado uma mensagem privada, mas acho importante me manifestar nesse momento como uma artista que entende a dimensão e a importância da Beyoncé ter escolhido vir pessoalmente demonstrar todo seu amor pelos fãs brasileiros”, escreveu.

A cantora continua: “Te sugeriria olhar com atenção o trabalho que a fundação dela faz há mais de 10 anos no Brasil junto com a CUFA e, sem medo, te avisar que não é necessário comparar o trabalho dela com o de ninguém. Até porque, se a gente for entrar na questão ‘privilégio’, mulheres negras saem perdendo, então, espero poder te encontrar no futuro, te abraçar e conversar contigo com muita honestidade e afeto como já fizemos outras vezes”.

Continua após a publicidade

Gaby conclui o texto mandando um abraço a Pitty e desejando um feliz 2024. As duas, vale lembrar, integraram juntas o elenco do programa Saia Justa, do GNT.

Leia também: Gaby Amarantos vai aos prantos em show de Beyoncé: ‘Nunca vou conseguir descrever’

Crítica a Beyoncé e elogios à Manu Gavassi

A vinda de Beyoncé ao Brasil rendeu muitos comentários na web. Inclusive, da cantora Pitty, que ironizou a norte-americana. Elogiando Manu Gavassi nas redes sociais, ela disse que “a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal”. O Estadão tentou contato com Pitty para saber se ela gostaria de se comentar as críticas, mas ainda não teve retorno.

“Estou há uns quatro dias sorumbática com redes sociais e tudo, porque mil coisas: falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens se foram e está por isso mesmo; Manu lançou um assunto(s) importantes p/ debater o feminino na arte; e a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno natal (n me cancelem, eu amo, mas esse timing tá fod*)”, comentou no X, antigo Twitter, na quarta-feira, 27.

O termo “Irmã Dulce” faz referência à santa de mesmo nome, conhecida pelo seu trabalho social com pessoas de baixa renda. Por isso, os usuários entenderam que Pitty criticou os trabalhos filantrópicos de Beyoncé, fundadora do projeto social BeyGOOD.

“20 anos com volta e meia realizando esse sentimento de que ninguém se importa com nada além de si mesmo. Tomara que eu esteja muito errada”, completou a artista, que viu seu nome entre os mais comentados da rede social.

Continua após a publicidade

Diante da repercussão negativa, Pitty apagou a publicação horas depois. A roqueira também tentou explicar o que queria dizer com a postagem:

“Às vezes a gente escreve coisas e acaba se confundindo, sendo interpretadas de formas totalmente aleatórias à proposta original. Somos cabeças pensantes em eterno movimento, e muitas coisas revisitaram a minha nos últimos dias. Esse acúmulo de ideias sendo colocadas pra fora em momentos inoportunos geraram diversas interpretações por um mundo de pessoas que eu jamais gostaria de ofender, muito menos diminuir. eu acho incrível Bey ter vindo pra SSA, que é minha casa também. foi mal se soou de uma maneira e para um lado que não era o que eu gostaria de alcançar.”, escreveu, na nova postagem.