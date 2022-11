Gaby Amarantos lança música ‘Não vou te deixar’

Publicidade

A cantora Gaby Amarantos lançou nesta segunda-feira, 14, a faixa Não Vou Te Deixar, que marca o começo do projeto chamado TecnoShow, um compilado de músicas que serem lançadas até dezembro.

A primeira música do projeto chegou hoje às plataformas digitais. E é uma versão de Gaby para o hit I Don’t Want To Get Hurt de Roxette.

O que é o projeto TecnoShow?

O projeto resgata as origens da carreira da cantora ao lado da banda TecnoShow. O intuito é trazer para o digital as músicas marcantes dessa época, resgatando a memória afetiva dos fãs do tecnobrega.

“O projeto “TecnoShow” conta também um pouquinho da história do mercado de tecnobrega. Nós, no Pará, que começamos a pegar músicas internacionais e criar versões com letras em português. Isso foi se espalhando e proliferando pelo Brasil inteiro”, diz a técnica do The Voice Brasil.

Não Vou Te Deixar foi uma das músicas mais pedidas pelos fãs da paraense. “Vamos começar com essa música que fala de amor, em acreditar no amor. Estamos em um momento muito especial e tudo o que a gente puder falar de amor, falar de coisa boa, vai fazer bem para o nosso povo”.

Gaby conta que o lançamento é, também, uma oportunidade de fazer o tecnobrega chegar às outras pessoas que ainda não conhecem o ritmo. “É muito importante colocar essas músicas nas plataformas digitais da forma como o tecnomelody merece. E é uma chance para que quem ainda não conhece o ritmo, possa conhecer. O TecnoShow tem versões de músicas de artistas muito conhecidos”.

O tecnobrega ficou famoso em todo o país por mesclar riffs acelerados de guitarra brega com batidas eletrônicas, cantar versões de grandes hits internacionais e músicas autorais. Utilizando de poucos recursos tecnológicos, muita criatividade e talento, o som se popularizou e mostrou ao Brasil a força da música nortista.

Os fãs da cantora poderão ouvir ao vivo as músicas do projeto durante a apresentação de Gaby Amarantos no dia 17 de dezembro, no Festival Psica.