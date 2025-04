Galinha Pintadinha e Galo Carijó estão separados? Entenda tudo sobre a trend que dominou as redes

Um dos maiores sucessos entre o público infantil, o desenho da Galinha Pintadinha se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na última semana. Após o perfil oficial do desenho anunciar, na semana passada, que ela e o Galo Garijó se separaram depois de 18 anos de casados, internautas passaram a acompanhar a história e seus desdobramentos com muito humor.

Galinha Pintadinha, Galo Carijó e seu filho, Pintinho Amarelinho. Foto: Reprodução de vídeo/@turmadagaby via Youtube

Com o sucesso da “novela”, o perfil oficial da Galinha Pintadinha no Instagram passou a publicar cenas dos dois em suas novas vidas de solteiros e momentos do Pintinho - também chamado de Felix -, filho do ex-casal, após a separação dos pais.

Entenda a separação de Galinha Pintadinha e Galo Carijó

PUBLICIDADE O anúncio do fim do relacionamento de Galinha Pintadinha e Galo Carijó aconteceu no dia 1° de abril, também conhecido como o Dia da Mentira. Por essa razão, muitos internautas especularam que a notícia era falsa. Com o passar dos dias, novos desdobramentos do divórcio foram divulgados e os usuários perceberam que a separação não era uma pegadinha.

Outros personagens do desenho animado se envolveram na divulgação da separação. A Dona Baratinha aparece frequentemente no perfil do desenho animado com o seu canal, Baratinha News, que acompanha os desdobramentos do divórcio.

Na noite de terça-feira, 8, o canal da Baratinha mostrou o Galo Carijó dando o seu lado da história. “Ser homem é ser julgado por não fazer o suficiente e ninguém se perguntar se fizeram por você”, escreveu.

Como resposta, a Galinha publicou um vídeo dançando e escreveu: “Ainda bem que por aqui eu que banco!”

Com a separação, o Galo Carijó criou um perfil no Instagram só para ele e escreveu “pai solteiro” e “fitness influencer” na biografia. Enquanto isso, a Galinha Pintadinha mudou a sua biografia para: “Mãe de menino! Infelizmente ex do Galo Carijó.”

Apesar do motivo do término entre os dois não ter sido revelado, existem algumas especulações. Em uma publicação, foi divulgada uma conversa em que a Galinha Pintadinha diz que o ex-marido não leva nada a sério.

Conversa entre Galinha Pintadinha e Galo Carijó. Foto: @galinhapintadinha_oficial via Instagram

Em outra publicação, sugeriram que o Pintinho Amarelinho não seja filho de Carijó, já que ele tem penas roxas e a galinha tem penas azuis.

O Baratinha News também mostrou a nova rotina de Carijó, que agora acorda de madrugada para se exercitar. “Nunca mais vou permitir que alguém faça eu me sentir daquela forma outra vez.”

O perfil da Galinha Pintadinha não especificou com quem o filho do ex-casal irá morar agora, mas publicou um vídeo de como ele está se sentindo com os últimos acontecimentos.

