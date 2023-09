Galvão Bueno sobre aposentadoria da TV: ‘Me sentindo um peixe fora d’água’

Galvão Bueno, de 73 anos, usou o seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 8, para desejar boas energias para a Seleção Brasileira, que jogou com a Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo em Belém, no Pará. Durante a sua fala, o apresentador aproveitou para dizer que está se sentindo “um peixe fora d’água” por assistir ao jogo como telespectador.

Galvão Bueno apresenta o seu podcast no YouTube após aposentadoria das narrações esportivas Foto: Reprodução/Youtube/@canalGB

“Desde 1974 vai ser a primeira vez que eu não estou diretamente ligado a um evento desse [...] Tô me sentindo meio estranho”, disse logo antes de desejar uma boa estreia à seleção e uma boa narração para o colega Luís Roberto. “Que [ele] comece muito bem esse novo ciclo muito importante na vida de um profissional. Vou ficar até meio tristinho, mas vou torcer”, brincou.

Galvão se aposentou das narrações esportivas no ano passado, na partida final do Brasil na Copa do Mundo de 2022, que aconteceu no Catar. Ele ficou 49 anos na Globo.