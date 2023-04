‘Ganhou uma proporção enorme’, diz Gab Ferreira, que viralizou por público pequeno no Lollapalooza

A cantora Gab Ferreira, que viralizou nas redes sociais após se apresentar para um público pequeno no Lollapalooza, se manifestou sobre o caso e contou sobre o desfecho da história. Gab foi a primeira artista a se apresentar no primeiro dia do festival e afirmou que “questões de logística” e a greve no metrô, que teve início no dia anterior e terminou no dia da apresentação, prejudicaram a audiência.

Em um vídeo de três partes publicado no perfil da artista no TikTok nesta quarta-feira, 19, ela disse que o convite para o evento veio no ano passado. Quando soube que seria a primeira atração, porém, Gab afirmou que sabia que seu horário seria “um pouco ruim”, mas que pensou que poderia aproveitar mais o festival após se apresentar.

Gab Ferreira contou ter ganhado 70 mil seguidores após final de semana do Lollapalooza. Foto: Instagram/@oigabferreira/Reprodução

A cantora, que se apresentaria ao meio-dia, relatou ter sido informada por um amigo que, por volta das 11h40, ninguém havia conseguido adentrar o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, local onde é realizado o evento. A expectativa, segundo ela, era que o público chegasse por volta das 11h.

“Nesse momento, eu comecei a dar uma ‘leve surtada’, pensando que, talvez, o pior cenário possível pudesse acontecer”, comentou. A artista contou que não poderia adiar o show, já que prejudicaria o horário das atrações seguintes.

Ao entrar no palco, Gab percebeu que o público presente era muito pequeno. “Passei as primeiras músicas meio chateada, porque eu sabia que tinha muitas pessoas que queriam estar no show”, disse ela, que contou que até convidados não conseguiram estar presentes no momento da apresentação.

Depois do fim do show, a cantora afirmou ter se sentido “bem abalada”. Quando percebeu a repercussão que o caso havia tomado na internet e na imprensa, o sentimento se tornou ainda pior, conforme o relato.

Continua após a publicidade

Com a repercussão, porém, internautas passaram a se unir para dar visibilidade à artista. “A história começou a ganhar uma proporção muito grande”, disse. Gab contou que estava acostumada a fazer show pequenos, já que faz parte “de uma cena em São Paulo muito fechada”.

“Ver a curiosidade da galera (sic) em relação às músicas foi uma das coisas mais legais sobre tudo o que rolou”, afirmou. Ela comentou que sempre gostou de ser uma “artista nichada”, mas que a situação a fez repensar sobre o assunto.

Gab, que já foi uma das participantes do The Voice Brasil, disse ter vivenciado a sensação de passar de “uma pessoa anônima” a ter o nome associado a um “ambiente bem mainstream [com ampla visibilidade e acessível ao grande público]” novamente.

A artista mencionou ter ganhado 70 mil seguidores nas redes sociais após o final de semana do Lollapalooza. Apesar do alcance, Gab disse que não pretende lançar uma nova música ou um novo álbum no futuro próximo.

“Não vou mudar a trajetória das coisas que eu já estava fazendo por causa disso. Até porque eu acho que toda a experiência do The Voice me fez entender que esse ‘buzz’ [agitação em torno de um assunto] você aproveita e, depois, usufrui dele do jeito que você naturalmente faria”, finalizou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais