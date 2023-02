Genro de Ana Maria Braga se irrita com comentários sobre fortuna da sogra: ‘Não é o dinheiro’

Longe dos holofotes, Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, escolheu viver longe do luxo, no interior de São Paulo, com o marido e os filhos. Nas redes sociais, o casal é atacado pelo seu estilo de vida, o que irritou Badarik Gonzalez, genro da apresentadora.

Embora sempre discreto, como sua mulher, na última quarta-feira, 1º, o professor de yoga rebateu a seguinte crítica de um internauta: “Com os milhões da mãe é fácil e dá para fazer tudo. Me poupe”.

Badarik González e Mariana Maffeis vivem no interior de São Paulo Foto: Instagram/@badarik_gonzalez

“Às vezes, me poupo de responder mensagens, mas, desta vez, quis vir responder. Sou muito carinhoso e dou muita atenção a todos. (...) Bom, se o dinheiro fizesse as coisas acontecerem, todas as coisas em um banco já teriam sido feitas. Mas não é o dinheiro, é a atitude de você fazer”, disse em um Reels no Instagram.

Apesar da vida mais reclusa, o casal costuma receber com frequência a visita de Ana Maria Braga. Os momentos são registrados e compartilhados nas redes sociais.

Em junho de 2021, a apresentadora anunciou o nascimento de mais um filho do casal. “Minha família aumentou ontem! Passei um dia fantástico com a minha filha Mariana. (...) Foi realmente um momento muito emocionante. Não sei o nome ainda, porque não tem, mas é um menino, mais um, estou com dois netos e duas netas”, compartilhou na época.

Assim como em suas outras gestações, Mariana optou por não saber o sexo do bebê antes do parto natural. Por isso, não havia decidido o nome com antecedência.