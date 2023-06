Geraldo Luís emociona Raul Gil em homenagem na TV: ‘Deu chance para tantas pessoas’

Raul Gil chorou durante o quadro Para Quem Você Tira o Chapéu, durante o seu programa no SBT, neste sábado, 17. O apresentador do SBT foi surpreendido com uma homenagem de seu convidado, Geraldo Luís.

Quando Geraldo tirou o nome de Raul Gil para comentar, ele relembrou a ajuda que recebeu do veterano no início de sua carreira.

“Eu precisava de alguém que me ouvisse. Era repórter policial em Limeira (interior de São Paulo) e inventei um quadro no programa de rádio que era para entrevistar celebridades. Mas era uma desculpa para estar perto das pessoas de televisão como você”, iniciou o convidado, que recentemente deixou a Record TV, após 16 anos na emissora.

O comunicador contou que, depois da entrevista, pediu emprego para Raul na Record e, imediatamente, o veterano se disponibilizou a ajudá-lo. “Esse chapéu aqui é pra você. Como pra mim: você deu a chance a tantas pessoas que jamais teriam um palco para cantar, para mostrar seu talento”, disse Geraldo, mostrando que tirou o nome do colega.

Emocionado, Raul chorou com a homenagem, agradeceu e abraçou o convidado antes de seguir com o quadro.