Gerard Piqué se muda com Clara Chía para mansão em que morou com Shakira

Em mais um capítulo da história entre Shakira e Gerard Piqué, o ex-jogador de futebol decidiu se mudar com a atual namorada para a casa em que morou com a cantora. A modelo Clara Chía teria sido o pivô da separação dos dois em junho de 2022, quando o divórcio foi anunciado.

Piqué e Clara Chía anunciaram namoro em maio deste ano Foto: Reprodução/Instagram

A informação de que o atleta e a jovem se mudaram para a mansão em Barcelona, na Espanha, foi divulgada pelo jornal The Daily Mail. O casal deixou o apartamento de Piqué, que fica no centro da cidade.

Traição

Shakira já deu declarações sobre o motivo que a levou a se separar de Piqué. Em junho deste ano, a artista afirmou à revista People en Español que descobriu a traição logo após seu pai, William Chadid, ter dado entrada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) devido a uma grave queda.

“Tudo aconteceu de uma vez. Meu mundo caiu. Eu estava descobrindo pela imprensa que havia sido traída enquanto meu pai estava na UTI”, declarou. A artista contou ainda que pensou que não iria sobreviver às dificuldades.

Shakira e o então marido, Gerard Piqué, em 2014. Foto: Albert Gea/ Reuters

“O homem que eu mais amei na minha vida, meu pai, estava me deixando quando eu mais precisava dele. Eu não podia falar com ele, ou pedir ao meu melhor amigo o conselho de que tanto precisava”, desabafou. Shakira ressalta, no entanto, que a recuperação de seu pai tem sido lenta e difícil, mas elogiou sua força.

Alfinetadas

Piqué, por sua vez, já ironizou a música em que a cantora fez alusão ao relacionamento dos dois e, recentemente, atacou os fãs da colombiana. Ao subir no palco da Kings League em uma boate em Madri para falar ao público no último domingo, 30, Piqué foi recebido com gritos de “Shakira”.

Piqué, em meio aos gritos do público, disse ao microfone: “Tanto faz, eu sou campeão mundial e vocês não são ninguém”. Após a fala, o jogador continuou a ser vaiado.