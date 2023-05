Gil Brother, do ‘Hermes & Renato’, sofre AVC e é internado no RJ; entenda o quadro de saúde

O integrante do programa da MTV Hermes & Renato (transmitindo entre 2002 e 2008), Gil Brother, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e está internado no Hospital Clínico de Corrêas, em Petrópolis (RJ). A informação foi divulgada nas redes sociais do comediante neste domingo, 28.

O comunicado informou ainda que o artista está hospitalizado desde o dia 23 de maio e terá de passar por uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. A equipe de Gil pediu ajuda financeira aos seguidores dele para arcar com as despesas médicas.

Nesta segunda-feira, 29, o perfil do humorista compartilhou um vídeo em que ele aparece no hospital, com paralisia no lado esquerdo do corpo e dificuldades na fala. No registro, ele pede por orações.

“Ainda estamos aguardando o resultado de alguns exames para sabermos a real situação. Away tem reagido ao tratamento. Ontem conseguiu falar com o sobrinho, que leu algumas mensagens de carinho que o encorajaram ainda mais na sua recuperação”, escreveu o comunicado.

No programa Hermes & Renato, Gil improvisava personagens de quadros como a Cozinha do Away e o professor de Direito Penal Gilmar, do quadro Sinhá Boça. Ele ficou conhecido por vender balas em Petrópolis e dançar na rua músicas de James Brown e Little Richard. A equipe da MTV o conheceu enquanto ele lavava carros na região e o contratou.