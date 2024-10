Gil do Vigor faz aulão gratuito pré-Enem e é agradecido por estudantes

Gil do Vigor promoveu a segunda edição do Aulão do Vigor no último domingo, 20. O economista deu lições gratuitas de matemática para que estudantes pudessem estudar a matéria para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As provas deste ano ocorrem nos dias 3 e 10 de novembro.

Gil do Vigor promoveu a segunda edição do Aulão do Vigor no último domingo, 20. Foto: Marcos Duarte

O ex-BBB deu um conselho para os alunos. “Não falta amigo para dar um monte de coisa errada para a gente. Mas, para chamar para estudar, não tem um, muitas vezes... esses (os que chamam para estudar) são os amigos de verdade. Então: lembrem-se disso: pode não parecer, mas seus amigos vão chamar vocês para a escola, para uma aula, para estudar, para alcançar sonhos. Esses, sim, levem ao lado de vocês sempre”.