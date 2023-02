Gil do Vigor relata perrengue em aeroporto nos EUA: ‘Acharam que eu estava mentindo’

Recentemente, Gil do Vigor passou por um perrengue enquanto desembarcava em um aeroporto em Atlanta, nos Estados Unidos. O economista foi encaminhado para a famosa “salinha” após autoridades do local duvidarem da explicação dada pelo ex-BBB.

Gil está morando nos EUA por conta do curso de PhD e esteve no Brasil para compromissos profissionais, mas retornou à América do Norte no dia seguinte. “Quando a gente vai passar pela imigração, pegam o nosso passaporte e perguntam o que a gente faz e se estamos a passeio ou morar. Eu disse: ‘Não, já resido nos Estados Unidos. Eu faço PhD’. Aí pedem endereço para confirmar, o curso que eu faço, enfim, perguntam as mesmas coisas de sempre”, iniciou Gil nos stories do seu Instagram.

Em seguida, ele continuou a explicação alegando que os funcionários do aeroporto desconfiaram da viagem de bate e volta. “Aí, ele [funcionário] perguntou quanto tempo fiquei no Brasil. Falei: ‘Fui ontem e estou voltando hoje’. Ele perguntou o porquê e expliquei que tinha ido trabalhar. Fui explicando para ele que eu era fino e chique, mas acho que ele não acreditou em mim”, afirmou o economista de forma bem humorada.

Gil do Vigor foi parar na temida "salinha" em aeroporto nos EUA Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@gildovigor

Gil acrescentou que foi orientado a ir para uma sala, enquanto seus documentos eram colocados dentro de um envelope. Depois, o ex-BBB relatou que foi acompanhado por uma mulher, também parte da equipe do aeroporto.

“Segui a mulher, ela me colocou em uma sala. Ela chegou com meu passaporte nas mãos. Juro, eu ia fazer um stories, falando: ‘Gente, socorro, estão me prendendo aqui’”, brincou. “Eles perguntaram tudo de novo, expliquei tudo novamente. Aí falaram que eu poderia ir. Acharam que eu estava mentindo porque saí num dia e voltei no outro”, acrescentou Gil revelando que fez esse bate e volta na primeira classe.