Gil do Vigor relembra apoio de Neymar após caso de homofobia e diz torcer pela recuperação do atleta

O economista Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, relembrou o apoio que teve do atleta Neymar Jr. após ter sofrido um caso de homofobia em 2021 e diz torcer pela recuperação do atleta.

Neymar está fora do jogo contra a Suíça nesta segunda-feira, 28, depois de ter sofrido uma lesão na partida contra a Sérvia na sexta, 25.

Neymar sofreu uma lesão e está fora do jogo contra a Suíça nesta segunda-feira, 28. Foto: Amanda Perobelli/REUTERS

Flávio Koury, um dos conselheiros do Sport, fez ataques homofóbicos direcionados ao ex-participante do BBB 21 no ano passado.

Em um áudio vazado à época, Koury chegou a chamar de “desmoralização” o fato de Gil ter dançado o “tchaki tchaki”, que marcou a passagem do economista pelo reality show, durante uma visita dele à Ilha do Retiro, estádio do clube.

Após a repercussão, jogadores do Sport apoiaram Gil e entraram em campo com camisas com as palavras “Do Vigor” após os nomes.

Além disso, Patrick, capitão do time à época, estava com uma faixa com as cores da bandeira LGBT+. Três jogadores ainda dançaram o “tchaki tchaki” depois de marcarem um gol.

Ganha esse jogo SPORTTTTTTT PELO AMOR DE DEUS. https://t.co/ki95pYS6xQ — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 16, 2021

Neymar prestou uma homenagem a Gilberto e também dançou o “tchaki tchaki” ao golear pelo Paris Saint-Germain na época. Ele e os outros jogadores haviam jogado com os números das camisas com as cores do arco-íris.

Na segunda, Gil relembrou o caso e disse que o apoio do jogador foi um “conforto” em um momento tão difícil.

“Neymar me apoiou, vestiu essa camisa [com as cores da bandeira LGBT+], fez o ‘tchaki tchaki’ e, naquele momento, foi um conforto para mim. Me senti honrado com este apoio”, escreveu em uma postagem no Instagram.

Ele disse ter feito a publicação para desejar que o atacante tenha uma recuperação rápida. “Torcendo demais pela sua recuperação para que volte logo a defender nossa seleção brasileira”, completou.

