Gil do Vigor revela que foi ‘atacado’ por mulher na fila do aeroporto: ‘Sigo cantando no coração’

Gil do Vigor revelou nesta terça-feira, 9, que foi “atacado no aeroporto” porque estava cantando uma música gospel. O ex-BBB estava na fila para deixar a cidade do Rio de Janeiro quando uma mulher o abordou e disse que ele estava agindo como um “maluco”.

“Acabei de ser atacado antes de entrar no avião! Eu estava cantando um louvor na fila, e até que baixinho, e a mulher disse: ‘Não venha cantar dentro do avião feito um maluco’”, escreveu em sua conta no Twitter.

Gil ainda contou que achou que a mulher estava brincando e esperou ela fosse dizer que era uma piada. “Ela não falou. Gente, o que aconteceu com as pessoas? A alegria incomoda tanto assim? Parei de cantar porque hoje eu estou na paz! Mas sigo cantando no coração.”

No Instagram, o influenciador relatou o fato e questionou a atitude da mulher, mas disse que entende a raiva dela. “As pessoas podem expressar o que querem. Mas elas precisam ficar mais calmas, respirar, sabe? Criou-se uma guerra que não deveria existir. A gente tem que ser feliz”, enfatizou

“Ela ficou com raiva de mim, muita raiva. Foi isso, minha gente! Ela está errada, obviamente, em lugar público, que não seja fechado, a gente pode cantar. Em avião não se pode fazer, temos que utilizar o fone de ouvido. Mas ela não precisava ser grosseira. Achei desconfortável ela me chamar de louco: ‘Cantar feito um louco’. Ela ficou com ódio no olhar. Faz parte.”