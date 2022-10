Gilberto Gil fará shows com ingressos populares no ‘Festival Música em Movimento’

O Festival Música em Movimento levará para o Theatro Municipal, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, no dia 20 de outubro, e para o Teatro Sérgio Cardoso, em Bela Vista, São Paulo, em 2 de novembro, um show inédito de um dos maiores ícones da música música popular brasileira: Gilberto Gil , que estará acompanhado dos filhos Bem Gil e José Gil, este último, integrante do trio Os Gilsons .

O show da família Gil contará com alguns dos principais sucessos do cantor e compositor, como Esperando na Janela, A Paz, Andar com Fé, Palco, Refazenda, Aquele Abraço, Domingo no Parque, entre outras. A direção artística do evento é de Pedro Baby . A abertura de vendas acontecerá em breve e os ingressos terão preços acessíveis.

“O Festival EMS, Música em Movimento, traz de forma acessível, a preços populares, o show de Gilberto Gil. Poder ouvi-lo acompanhado de Bem Gil e José Gil, seus filhos, num templo da arte, é trazer cultura a quem não tem acesso. A apresentação de abertura da Dora Morelenbaum, com participação de Jaques Morelenbaum, seu pai, reafirma com mais força a beleza e a intimidade do DNA da música feita em família, tornando essa noite ainda mais especial”, afirma Pedro Baby.

O show da família Gil contará com alguns dos principais sucessos do cantor e compositor, como 'Esperando na Janela', 'A Paz' e 'Andar com Fé'. Foto: @gilbertogil / Instagram

“Oferecer cultura de qualidade de forma gratuita ou a preços acessíveis à população é o que nos move. Nossa intenção é que o público saia feliz e impactado e transforme aquela experiência em uma boa memória. Em 2022 levamos Caetano Veloso para o Méier, Jorge Aragão para Caxias, Iza para Copacabana, Ludmilla para a Cinelândia, Silva para a Praça Mauá, entre outros grandes nomes da música brasileira que fizeram shows em diversas regiões do Rio de Janeiro. Agora vamos chegar também a São Paulo com mais um espetáculo musical imperdível, com o mestre Gilberto Gil, que dispensa apresentações, para estrear mais esse projeto que foi criado com tanto carinho e cuidado”, conta Rafaello Ramundo, fundador da Novo Traço e diretor geral do Festival.

“Enxergamos na música um instrumento de transformação social e, por isso, seguimos apoiando iniciativas desse tipo para levar cada vez mais acesso e promover bem-estar para a população. Somos patrocinadores dos principais museus nacionais e apoiadores de musicais nacionais e espetáculos da Broadway no Brasil. E, com este festival, um encontro único de talentos, a EMS reitera o apoio à arte, em suas mais diferentes formas, além de valorizar os grandes nomes da MPB e aproximá-los do público. É um orgulho mantermos um longo histórico de parcerias na área cultural como um dos nossos pilares de responsabilidade social”, reforça Marcus Sanchez, vice-presidente do laboratório farmacêutico EMS, patrocinadora do festival.