Giovanna Ewbank aciona Bombeiros para resgatar gato preso na roda de seu carro; veja resgate

Giovanna Ewbank compartilhou em seu perfil no Instagram a angústia ao perceber que um filhote de gato havia se enfiado na roda de seu carro e não conseguia sair. O incidente aconteceu nessa segunda-feira, 31, em frente à casa da atriz, no bairro do Itanhangá, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Giovanna Ewbank compartilhou o momento do resgate Foto: @gioewbank via Instagram

"Problemão aqui. A gente está cuidando de uma gata, com dois filhotes, na frente da minha casa, e um dos filhotinhos entrou na roda do meu carro e não sai. Tô meio desesperada e preocupada. Vocês falaram para eu chamar os bombeiros e eles vão ajudar", disse a apresentadora nos Stories. Sem conseguir retirar o animal, Giovanna decidiu acionar o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Os agentes do Grupamento de Busca e Salvamento conseguiram resgatar o filhote, que foi devolvido à mãe, uma gata batizada de Ágata pela família da apresentadora.

Após o alívio do resgate bem-sucedido, Giovanna mostrou imagens do gatinho seguro ao lado da mãe e do irmão, que vivem na vegetação em frente à sua casa. Ela também mencionou que cuida dos animais da região.

