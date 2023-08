Giovanna Ewbank compartilha detalhes de cirurgia no nariz: ‘Ainda bem que eu fiz’

A atriz Giovanna Ewbank, 36, passou por uma cirurgia no nariz para corrigir um desvio de septo. A influenciadora, que tem o costume de detalhar alguns eventos de sua vida, compartilhou em seu YouTube como foi a experiência de preparação e do pós-operatório.

No vídeo, Giovanna contou que a cirurgia foi feita para “cuidar da saúde e do mental”: “Eu sentia que tinha pouco ar entrando, e isso me causava ansiedade, me faltava o ar real e eu tinha uma crise. Essa foi a minha maior motivação, cuidar da minha saúde e do meu mental”, disse. Ela também fez uma reparação estética no nariz para deixá-lo mais fino.

“Foi uma coisa muito imperceptível que eu quis fazer”, relatou. “Vocês não viam esse gordinho que me incomodava, principalmente nas fotos. Eu fazia um Photoshop nessa região e vida que segue. Amo meu nariz e continuo com nariz grande”.

Giovanna Ewbank posa com sua filha Titi Foto: Reprodução/Instagram/@gioewbank

Segundo ela, não houve dor, mas uma agonia por não conseguir respirar. “Fiquei 4 ou 5 dias respirando só pela boca, a boca seca, você acha que não vai respirar. Depois desses dias, a gente começa a falar: ‘Meu Deus, ainda bem que eu fiz!’. Parece que eu estou com dois jatos de ar condicionado, de tanto que respiro bem”, contou.

“Mas agora, respirando bem e com nariz mais bonito... sorry”, brincou. “Eu vou ficar um nojo”.