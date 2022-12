Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso compartilharam na véspera de Natal, 24, um ensaio com o tema ao lado dos seus três filhos, Titi, Bless e Zyan. Usando pijamas com estampa xadrez nas cores vermelho e verde, a família tirou fotos ao lado da árvore de Natal. De acordo com Gio Ewbank, esse é o primeiro Natal da família no Rancho da Montanha, propriedade do casal, em Membeca, na Paraíba do Sul.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso compartilham ensaio de Natal da família: 'Estamos muito felizes' Foto: @gioewbank/Instagram

“Nossa família deseja a todos vocês um ano cheio de paz, saúde e muito amor! Feliz Natal, pessoal”, disse a famosa na legenda, e agradeceu aos familiares pela ajuda na produção, dizendo que irá guardar as “fotos lindas para o resto da vida”.

“O Bless chama os olhos da gente pra ele. Que menino lindo!”, disse um seguidor. “O postal de Natal mais bonito que eu já vi”, disse outra fã. “Família maravilhosa”, falou outro.

Recentemente, Bless, o filho do meio do casal, fez sua estreia nas passarelas do São Paulo Fashion Week. O pequeno desfilou pela marca baiana Dendezeiro.

“Temos o Bless pela primeira vez fazendo uma passarela na vida dele. Estamos super honrados”, disse o estilista da grife, Hisan Silva, em conversa com a Vogue Brasil.

Gio Ewbank compartilhou o momento do filho na passarela e ressaltou que não poderia celebrar melhor o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. A atriz disse que “foi lindo, emocionante e especial”. Em novembro, o pequeno foi capa da revista Bazaar Kids ao lado da sua irmã mais velha, Titi.