Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso detalham emocionados sobre transtorno sensorial do filho

Neste domingo, 5, Giovanna Ewbank se emocionou no Fantástico ao contar detalhes sobre a saúde de seu filho. Bless foi diagnosticado com Transtorno de Processamento Sensorial (TPS), uma condição neurológica em que, tanto o cérebro quanto o sistema nervoso, não processam de forma eficiente os estímulos do ambiente e os cinco sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato.

Na entrevista, a atriz revela que percebeu assim que Bless chegou à família, em 2019. Porém, os sinais ficaram mais perceptíveis durante a pandemia. “Nem sempre é bobagem, nem sempre é frescura. Eu sempre percebi que o Bless era uma criança muito sensível, tanto no toque quanto no paladar. Mas, durante a pandemia, com a gente acordando, tomando café, almoçando, jantando e brincando o dia inteiro juntos, nós começamos a perceber que aquela sensibilidade era um pouco aflorada demais”, detalhou Giovanna à repórter Renata Capucci.

Leia também O que é transtorno sensorial? Entenda o diagnóstico do filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Ewbank relatou a dificuldade do filho em socializar em brincadeiras com muitas crianças e barulho, da primeira experiência dele com sorvete. “Pé na grama e na areia era algo que a gente tinha que negociar com ele. O Bless nunca gostou muito de barulho, nunca gostou muito de brincadeiras com muitas crianças, com empurra-empurra e gritaria. A primeira vez que ele tomou sorvete, ele gritava. Era um grito de incômodo que parecia que estava doendo. Eu e Bruno ficamos muito assustados na hora. Foi aí que nós percebemos que a sensibilidade estava demais. Está uma hipersensibilidade”, contou.

Bruno Gagliasso, que está fora do Brasil a trabalho, participou da entrevista remotamente e revelou que a esposa precisou por muito tempo cortar as unhas, pois o toque incomodava o filho. “Quando a Giovanna passava a unha nele, isso o incomodava muito. Tanto que ela cortou as unhas durante muito tempo. Quando a gente está comendo alguma coisa e tem um alimento que ele não gosta, ele sente na hora”, disse ele.

“Quando a gente ia almoçar, sempre todo mundo falando muito na mesa, eu comecei a perceber que o Bless tentava não escutar os barulhos, meio se concentrando para que ele não ouvisse aquilo que estava incomodando ele. Foi aí que me deu um estalo e falei: ‘eu preciso buscar ajuda’ para entender o que estava o incomodando, por que eu não queria que ele ficasse incomodado”, complementou Giovanna emocionada.

A apresentadora do podcast Quem Pode, Pod destacou a importância do tratamento, depois de quase três anos, para melhorar a qualidade de vida do filho. “Ele faz tudo. E tudo isso através da terapia ocupacional”, frisou.