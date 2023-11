Giovanna Ewbank explica motivo de ter perdoado traição de Bruno Gagliasso: ‘Seguimos o coração’

A atriz Giovanna Ewbank explicou o motivo de ter perdoado a traição do marido, o também ator Bruno Gagliasso, no início do casamento. O caso aconteceu em 2012, dois anos após eles terem celebrado o matrimônio. Eles chegaram a passar dois meses separados, mas resolveram reatar a relação.

“Nós éramos muito novos. Eu casei com 22 e ele, com 26″, relatou a artista durante uma participação na série Angélica: 50 e Tanto, feita em comemoração aos 50 anos da apresentadora Angélica. “A gente teve que entender o que a gente queria sem ter que pensar no que os outros estavam pensando ou no que iriam dizer se a gente voltasse ou não.”

Giovanna Ewbank explica motivo de ter perdoado traição de Bruno Gagliasso. Foto: Luciana Prezia/ ESTADÃO

Giovanna disse que, apesar de os dois serem jovens à época, considera que a decisão do casal foi acertada. “Fomos muito sábios em seguirmos o nosso coração e entender que a gente, de fato, queria ter aquela parceria que a gente tinha”, comentou.

Na sequência, a cantora Ivete Sangalo, que também participou do mesmo episódio, falou sobre o interesse massivo por relacionamentos de celebridades. “As pessoas não sabem o que levou àquilo. E outra coisa: a liberdade de poder decidir se você está com uma pessoa ou não, não é de domínio público”, afirmou.

Angélica ainda pontuou sobre a diferença de julgamento que envolve traições de homens e de mulheres. “Quando é o cara, [as pessoas falam]: ‘Tudo bem, vai ver que ela não estava ligando muito para ele’. A culpa é dela. Agora, se é a mulher, [as pessoas julgam]: p***, né?”, opinou.