Giovanna Ewbank reaparece em público no The Town após cirurgia no nariz; veja fotos

A atriz Giovanna Ewbank chamou a atenção no The Town neste domingo, 3, por reaparecer em público após a cirurgia que fez no nariz. A artista estava acompanhado do marido, Bruno Gagliasso, e publicou registros do evento nas redes sociais.

Ela havia contado sobre a decisão em realizar o procedimento no início de agosto depois de publicar uma foto no hospital. Segundo a atriz, foi feita uma cirurgia de desvio de septo e retirada da carne esponjosa do nariz, além de uma reparação estética.

Giovanna Ewbank reapareceu após cirurgia no nariz durante o The Town neste domingo, 3. Foto: Instagram/@gioewbank/Reprodução

Giovanna contou que já havia retirado a carne esponjosa há 10 anos, mas que, há 5 anos, voltou a ter dificuldades na respiração, o que lhe causava até apneia durante o sono. Ela revelou, porém, que enfrentou desafios durante o pós-operatório. “Uma das piores coisas que já passei na vida”, disse.

Apesar disso, a atriz já está recuperada e aproveitou o domingo para curtir o The Town. No dia, o festival contou com Bruno Mars como headliner, além de shows com atrações como Bebe Rexha, Alok, Luísa Sonza e Seu Jorge.

Veja fotos de Giovanna Ewbank no The Town: