Giovanna Ewbank revela que ainda recebe investidas de Deborah Secco para ménage

Giovanna Ewbank relembrou uma proposta íntima feita por Deborah Secco, durante a participação dela no Quem Pode, Pod, em outubro do ano passado. A mulher de Bruno Gagliasso destacou que até hoje a atriz mantém o convite para uma noite a três com o marido, o modelo Hugo Moura.

Dani Calabresa foi quem tocou no assunto, durante sua participação no mesmo podcast, na última terça-feira, 23, que é apresentado por Ewbank e Fernanda Paes Leme. “Ela super te queria, te convidou”, relembrou a humorista.

Foi neste momento que Giovanna Ewbank revelou que ainda hoje Deborah a convida para a experiência. “Amor, até hoje, né Deborah? A gente se fala direto. Toda vez que mando mensagem para ela, ela fala: ‘Estou te esperando’”, contou. “Resolvi que não. Fiquei animada aqui no dia, mas depois eu cai em si”, confessou.

Deborah Secco e Giovanna Ewbank dão um selinho durante bate-papo no 'Quem Pod, Pode' Foto: Reprodução de Vídeo/YouTube/GIOH

O convite

Deborah Secco aproveitou sua participação no Quem Pode, Pod, em outubro de 2022, para confessar seu interesse de ficar com Giovanna Ewbank. Na época, a atriz sugeriu que a apresentadora fosse até sua casa para vivenciar a aventura com ela e Hugo.

“Bruno (Gagliasso), deixa a Giovanna ir lá em casa”, pediu Deborah. “De repente ele deixa, hein”, falou Ewbank. “A gente te recebe”, acrescentou a atriz, referindo-se também ao marido. Fernanda Paes Leme brincou: “Eita, é esse negócio de ménage”.

Continua após a publicidade

“Bruno, posso aprender algumas coisas. Tenho curiosidade. Eu e Bruno já conversamos sobre isso. Não sei como eu ficaria vendo outra mulher conosco, mas com outro homem, gostaria de experimentar”, declarou Ewbank. “O Hugo não sabe, mas estou oferecendo ele... Esse podcast vai mudar a minha vida!”, emenda Deborah.

“São coisas que a gente não pode deixar passar. Se você tem vontade! A vida é feita de oportunidades, não posso perder essa oportunidade. Giovanna, você é uma loucura! Sempre quis te pegar, de verdade”, completou a atriz.

Deborah Secco convida Giovanna Ewbank para sexo a três Foto: Reprodução de Vídeo/YouTube/GIOH

Traição

Também durante o bate-papo com Dani Calabresa, Giovanna Ewbank abriu o coração e comentou sobre a traição de Bruno Gagliasso, quando estavam recém-casados.

A humorista também falou sobre a mesma experiência que passou com o ex-marido, o também humorista Marcelo Adnet, de quem se separou em 2017, e elogiou a atitude de Ewbank: “Achei lindo você perdoar, achei maduro. Você me inspirou em fazer uma coisa que eu não sei se faria”, declarou.

“No início, eu queria que o avião caísse com ele dentro, não estava nem aí”, confessou a atriz e apresentadora. O caso aconteceu quando os dois tinham apenas três anos de relacionamento, dois deles casados.

Continua após a publicidade

Giovanna Ewbank disse que resolveu perdoar Gagliasso depois de um tempo, pois percebeu que eles tinham uma história de amor. “A gente tem que experimentar tentar... É natural a gente passar por processos num relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é”, destacou.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Foto: Reprodução Instagram/ @gioewbank