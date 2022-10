Giovanna Ewbank revela que foi assediada por ator renomado durante ‘A Favorita’

Continua após a publicidade

A atriz Giovanna Ewbank, em conversa com as colegas Fernanda Paes Leme e Deborah Secco no podcast Quem Pode, Pod, confessou que quando trabalhou na novela A Favorita, em 2008, sofreu assédio sexual de um ator consagrado da Rede Globo.

Na ocasião, ela interpretava Sharon, uma garota de programa que trabalhava em uma agência. Ela relata ter sofrido assédio nos estúdios da emissora, quando estava caracterizada da personagem, .

“Lembro que estava andando no corredor para ir gravar e tinha um ator consagradíssimo, mais velho, com uma super carreira. Estava com um short curtíssimo, ele foi lá, me deu um tapão na bunda no corredor na frente de todo mundo e falou: ‘Tá boa, hein?’. Imediatamente fui para o camarim e comecei a chorar”, relata ela.

Desorientada com a situação, Giovanna lembra de ter consultado algumas colegas para saber que providência deveria tomar, entretanto, a atriz foi desencorajada pela chefia. “‘Cara, não faz nada! Ele é muito fod* e você vai se dar mal’”, ouviu ela.

“Na época eu não achava que era assédio. Senti um desconforto, mas (disse:) ‘Ah não, não é assédio’”, confessou Giovanna, que finalizou dizendo que se a situação tivesse acontecido nos tempos atuais, o comportamento dela perante tudo seria diferente.