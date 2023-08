Gisele Bündchen conta como superou o divórcio: ‘separações nunca são fáceis’

Gisele Bündchen contou como superou a separação, após 13 anos de casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Em entrevista para a revista Glamour, a modelo ponderou sobre a importância do cuidado com a saúde mental para momentos de superação, como o divórcio, e como ser uma figura pública refletiu na situação.

“Separações nunca são fáceis, especialmente quando existe toda uma mídia especulando cada passo. Procurei focar nos meus filhos, na minha saúde e nos meus projetos e sonhos”, comentou. “Sempre confiei que cada situação, não importa o quão desafiadora, tem algo a nos ensinar e acontece para nosso crescimento.”

Modelando desde os 13 anos de idade, Gisele se aposentou das passarelas em 2015, em um desfile para a Colcci, durante a São Paulo Fashion Week. Mas o seu legado permanece.

Para a modelo, uma das razões para isso tem a ver com a sua personalidade, e as escolhas que fez ao longo da carreira. “Fui fiel aos meus valores e à minha essência, dei sempre o melhor de mim, encarei a profissão de forma séria e fui sempre muito profissional. Sou naturalmente mais reservada e acabei escolhendo trabalhos que achava mais relevantes para me expor”, diz.

Defensora do bem-estar e da valorização da saúde das passarelas, Gisele diz ainda que a experiência foi conquistada ao “passar por momentos difíceis para entender a importância de fazer escolhas saudáveis”. Como resultado, três hábitos fundamentais não saem mais da sua rotina: alimentar-se bem, exercícios todos os dias e momentos de descanso para a mente e corpo.

Mais feliz consigo mesma aos 43 anos, a modelo aponta a maturidade como o caminho para a melhor aceitação de si mesma. “Hoje, entendo que a saúde é minha maior riqueza, essencial para que eu tenha uma vida feliz e energia para concretizar meus sonhos”.