Gisele Bündchen fala de criação dos filhos após divórcio de Tom Brady e cita período ‘muito difícil’

Gisele Bündchen revelou detalhes sobre a criação dos filhos Vivian, de 10 anos, e Benny, de 13, após o divórcio do ex-jogador de futebol americano Tom Brady, com quem ela foi casada por 13 anos.

Em uma entrevista à revista norte-americana People, a modelo se abriu sobre as dificuldades que passou durante os últimos anos e quais medidas tomou para cuidar de si mesma, incluindo abrir mão de bebidas alcoólicas.

Durante a pandemia de covid-19, ela tirou os filhos da escola e passou a educá-los em casa. No final de 2022, concluiu o processo de separação de Brady e, conforme a revista revelou, também estava lidando com os pais doentes aqui no Brasil.

“Tem sido muito difícil para minha família. Tem sido muito – em todas as áreas da minha vida”, disse Gisele. “Sinto que sempre que chove, é uma tempestade. Com todas as diferentes reviravoltas que a vida dá, tudo o que podemos fazer é o melhor que podemos, dado o que acontece ao nosso redor”.

A modelo Gisele Bundchen se abriu sobre a vida após divórcio de Tom Brady. Foto: Eduardo Munoz / REUTERS

Para lidar com tudo isso, a brasileira utilizou a meditação e exercício físico diário, seja ioga, uma caminhada ou musculação. Além disso, ela revelou que parou de tomar bebidas alcoólicas em 2020, quando completou 40 anos de idade.

“Senti uma grande diferença entre quando bebia uma taça de vinho e quando não bebia uma taça de vinho. É socialmente aceito tomar uma taça de vinho. E as pessoas até dizem: ‘Ah, é saudável para você’. Bem, não é saudável para mim. Se você quiser pedir ao seu corpo o que eu peço ao meu, que é muito, não posso ficar ingerindo todas essas coisas (álcool, cafeína) porque elas somam”, explicou ela.

Fiquei mais clara. Antes me sentia um pouco mais confusa. Agora estou muito perspicaz e muito presente e percebo coisas que não percebia antes Gisele Bündchen à revista 'People' sobre efeito de abandonar bebidas alcóolicas

Depois do divórcio com Brady, Gisele se mudou para uma casa em Miami, no estado da Flórida, Estados Unidos. Ela matriculou os filhos na escola novamente, e contou como tem sido a adaptação.

“Eles estão conhecendo amigos na escola. Eles gostam disso. É tudo novo. Mas eles estão gostando muito e estão se descobrindo em suas próprias coisas”, disse. Vivian, de 10 anos, agora faz parte do time de natação da escola, enquanto Benjamin, de 13, está seguindo os passos do pai e entrou para a equipe de futebol americano.

Além disso, a modelo contou que o menino também é talentoso para a música. “Coloquei um piano na sala, então sempre que ele passar, estará lá. E agora, porque estou morando nesta casa de 1.500 pés quadrados [cerca de 139 metros quadrados], é incrível porque, literalmente, está bem ali. Ele literalmente passa o tempo todo, e toda vez que passa, ele senta e toca”, revelou.

Já Vivian está investindo na carreira de hipismo. “Ela fica tipo, ‘Mãe, vou ser uma amazona profissional’. Isso é tudo que ela quer fazer. Quando eu estava começando, as pessoas diziam: ‘Gisele, saia enquanto pode.’ Eu estava tipo, ‘Acho que não posso sair. Ela está obcecada’”, contou a brasileira.