A modelo Gisele Bündchen recebeu a equipe do Fantástico em sua casa em Miami, nos Estados Unidos, e falou sobre o lançamento de seu novo livro de receitas, o divórcio do ex-jogador de futebol americano Tom Brady e lembrou de uma diagnóstico de depressão que recebeu aos 22 anos.

Gisele Bündchen em entrevista ao 'Fantástico'. Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

Além da separação, Gisele passou por outro momento difícil recentemente: a morte da mãe, Vânia Maria, no final de janeiro. Questionada pela jornalista Renata Capucci sobre como vem lidando com as mudanças em sua vida, ela respondeu: “Os momentos difíceis são quando a gente mais aprende. Eu acho que são desafios que todos nós temos que enfrentar na nossa vida, num momento ou outro”.

Durante a entrevista, que foi ao ar neste domingo, 10, Gisele preparou duas receitas do livro Nutrir: Receitas simples para corpo e alma, que chega às livrarias em 15 de abril. Nesse momento, Renata perguntou como Gisele decidiu mudar sua alimentação. Foi aí que a modelo lembrou que teve ataques de pânico e recebeu um diagnóstico de depressão quando tinha 22 anos. "O meu médico olhou para mim e falou: 'Gisele, você quer viver?' Então você tem que mudar tudo o que você está fazendo, porque você está se matando".

Ela lembrou que começava a manhã “com um café gigante”, fumava e bebia álcool toda noite. “[Hoje em dia], eu não quero comer de outra forma. Eu não sinto que eu estou fazendo um sacrifício”, disse, sobre a alimentação saudável.