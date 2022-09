Gisele Bündchen diz em entrevista que gostaria que o marido fosse mais presente na família

A ex-modelo Gisele Bündchen, em entrevista à revista Elle, falou sobre sua carreira e a relação com seu marido, o jogador de futebol americano Tom Brady. A brasileira abriu o coração e contou das coisas que renunciou pela carreira do marido, que voltou a atuar no esporte após ter anunciado sua aposentadoria.

“Obviamente tenho minhas preocupações. É um esporte muito violento e eu tenho meus filhos. Gostaria que ele fosse mais presente. Tive essa conversa com ele várias vezes. Mas, ultimamente, sinto que todos temos que tomar decisões que funcionem para cada um. Ele precisa seguir o caminho de sua felicidade também”, disse.

Gisele Bündchen e o marido, o jogador Tom Brady Foto: Instagram/@gisele

A modelo, que se aposentou das passarelas para se dedicar mais à família, relata que mudou de vida pelos filhos. “Minha parte eu fiz, que foi apoiá-lo. Me mudei para Boston e foquei em criar um casulo e um ambiente de amor para que minhas crianças pudessem crescer, além de estar lá por ele, o apoiando em seus sonhos”, continua ela falando da relação com o marido.

Na sequência, Gisele diz que é grata pela oportunidade de ensinar os filhos e que se sente muito realizada como esposa e mãe. “Ver meus filhos sendo bem sucedidos e se tornando os seres humanos lindinhos que são, além de vê-lo (o Tom Brady) também ter sucesso e se realizando em sua carreira, isso me deixa feliz”. Gisele ainda diz não se arrepender das escolhas que fez ao longo da sua vida e na carreira.

A ex-modelo encerra dizendo que aos 42 anos tem muitas coisas para fazer e realizar. “Sinto que estou mais conectada ao meu propósito”, relatou ela.