Gisele Bündchen é vista com filho recém-nascido pela primeira vez

Segundo informações do portal TMZ, Gisele foi vista passeando com o bebê pelas ruas de Miami, na Flórida, nesta sexta-feira, 14. Ela levava também seu cachorro, Alfie, e, conforme a publicação, parecia tranquila e à vontade. O rosto do bebê não é visível nas fotos, pois foi protegido das câmeras e do sol com um chapéu.

Segundo a imprensa americana, Gisele deu à luz o filho mais novo entre o fim de janeiro e o início de fevereiro deste ano. A revista People divulgou que o nome do meio do garoto é ‘River’ (rio, em inglês).