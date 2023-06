Gisele Bündchen se emociona ao falar de sua trajetória durante evento em São Paulo

Nesta segunda-feira, 5, Gisele Bündchen participou de um evento em São Paulo. A modelo até se emocionou durante sua fala, onde contou um pouco sobre sua família e trajetória.

“Como mãe, quero deixar um mundo melhor para os meus filhos, então sempre vai ter algo maior. Quando eu comecei a modelar, com 14 anos, eu queria que meus pais fossem orgulhosos”, revelou

A musa ainda falou um pouco sobre suas convicções de vida. “Eu acho que quando a gente tem um propósito maior, que é além da gente, isso faz com que, dá muita força. Eu tenho um propósito pessoal de sempre poder aprender coisas novas, a evoluir, a expandir. Acho que é pra isso que estamos aqui como seres humanos”, explicou ela.

Bündchen ainda disse sobre o poder de acreditar naquilo que se deseja. “Tudo é possível quando a gente acredita, e eu não sou diferente de vocês. Sou simplesmente uma pessoa que acreditou. Acredito que vocês tendo a coragem para enfrentar qualquer desafio e disciplina para se manter focados... não interessa que desafio aconteça na sua vida, veja ele como uma oportunidade para crescer. A gente pode ser extraordinário! Então, ache aquela coisa que te move, essa luz que existe em cada um de nós, e divida ela com o mundo da forma que você sente que te traz mais alegria, e eu tenho certeza de que vocês vão fazer coisas incríveis”, concluiu.

Nas redes sociais, o público elogiou a carreira da modelo e as falas dela durante o evento. A ex-BBB Sarah Andrade, participou da palestra e compartilhou sua opinião. “Ela emocionou geral com o seu discurso sobre o nosso impacto no mundo e como isso pode ser positivo, apesar dos desafios. Gisele é simplesmente necessária”, escreveu.

Continua após a publicidade

“Um presente pra Bruna de 14 anos, que idolatrava Gisele Bündchen e nunca imaginava que um dia a veria tão pertinho”, disse uma internauta. “Simplesmente Gisele Bundchen no VTEX Day em São Paulo”, disse outro perfil.