Giulia Be divulga clipe de música-tema de ‘Depois do Universo’; assista

Publicidade

Giulia Be lançou nesta quinta-feira, 3, o clipe da música Depois do Universo, gravada para o filme de mesmo nome protagonizado por ela e Henrique Zaga e que chegou à Netflix em 27 de outubro.

O longa de romance marcou a estreia da cantora como atriz e alcançou o sexto lugar entre os filmes mais vistos da plataforma de streaming em todo o mundo, além de ocupar o Top 10 em mais de 47 países.

Leia também ‘Se fiz meu trabalho direito, vão se emocionar’, diz Giulia Be sobre estreia de ‘Depois do Universo’

O vídeo mostra diversas cenas de Nina e Gabriel, vividos por Giulia e Henrique, durante o longa, incluindo o momento em que ela apresenta a canção no Teatro Municipal de São Paulo.

A faixa foi composta por Giulia especialmente para o filme e ganhou ainda uma versão em inglês, chamada Beyond The Universe. O clipe foi divulgado com a versão original. Confira:





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais