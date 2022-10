Gkay chora ao receber convite especial da Balenciaga: ‘Nem acredito que isso está acontecendo’

Quem acompanha Gkay nas redes sociais sabe de seu gosto por roupas e acessórios diferenciados. Por isso, a influenciadora digital costuma fazer composições com peças da grife francesa Balenciaga, que finalmente a notou, com direito a um convite especial.

Neste sábado, 1º, Gkay compartilhou em seu Instagram ter sido convidada para um desfile da marca. A influenciadora comemorou a novidade e não conteve a emoção. “Estou tremendo. Meu Deus do céu, nem acredito que isso está acontecendo. Vocês sabem como eu sou apaixonada pela marca! As coisas estão acontecendo muito rápido”, disse, enquanto abria o convite.

Balenciaga enviou para Gkay o convite do desfile e a produção para usar no evento Foto: Instagram/@gessicakayane

Sem segurar as lágrimas, ela assumiu ter dias difíceis, devido aos comentários negativos sobre seu estilo. Logo, ser notada pela grife é um incentivo. “Eles mandaram flores, mandaram as caixas com o look que vou usar. (...) Eles estão me tratando como uma pessoa tão importante quanto as outras pessoas”, comemorou.

Gkay destacou que, apesar de inesperado, o convite é “uma conquista muito grande” para ela e incentivou a todos: “Nunca desista dos seus sonhos, por favor.”