Gkay revela que retirou ‘três litros de ácido hialurônico’ do rosto: ‘Tinha distorção de imagem’

Muita gente notou mudanças significativas no rosto de Gkay nos últimos meses. Desde o início deste ano, a atriz e influenciadora digital vem desfazendo a harmonização facial que, segundo ela, havia tirado um pouco a sua identidade.

Na última segunda-feira, 26, em entrevista à influenciadora digital Blogueirinha, no Youtube, Gkay se abriu sobre a reversão dos procedimentos estéticos após se dar conta de que sofria um transtorno de imagem.

Ela revelou que retirou três litros de ácido hialurônico que tinha no rosto e confessou que a autoestima melhorou. “Tirei três litros de ácido hialurônico. Eu tinha um pouco de distorção de imagem”, confessou a atriz de Um Natal Cheio de Graça.

Quando a entrevistadora disse que a harmonização era moda, a dona da Farofa brincou: “Ter lábios carnudos é uma coisa, salsicha é outra”. E continuou: “Achei que ia ficar com a autoestima mais baixa, mas foi ao contrário. Eu me sinto muito melhor hoje”.

Gkay também confessou que, por conta de comparações, acabou exagerando nas plásticas. “Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que fiz. Às vezes, acho que a gente perde a mão mesmo, nessa coisa de sempre buscar o melhor e se comparar”, falou.

“Hoje tento não ficar me comparando porque é legal a gente fazer nosso trabalho e as pessoas gostarem do que a gente faz. Não do que outra pessoa está fazendo e a gente está copiando. As Kardashians. Não coloco culpa nelas, mas é que nelas ficou bonito e em mim não ficou tanto. Achava que ia ficar tão bonita quanto”, ressaltou Gkay.

A influenciadora ainda comentou como foi o processo para retirada do produto: “Ele só aplica uma injeçãozinha com ácido, que derrete o ácido hialurônico e ele sai”.

'Ter lábios carnudos é uma coisa, salsicha é outra', fala Gkay em entrevista. Foto: Instagram/@gessicakayane

Namoro com empresário

Também no De Frente com Blogueirinha, Gkay contou como conheceu o namorado, o empresário Marco Túlio. A atriz disse que tudo começou na Farofa da Gkay do ano passado. “Conheci ele na Farofa. Eu não o convidei, um amigo meu insistiu muito para ele ir”, revelou.

A atriz disse ainda que não ficou com ele na ocasião pois tinha feito uma promessa de não beijar ninguém no evento. Ela explicou que acaba se apaixonando por todos os affairs convidados.

Porém, o empresário não desistiu de ficar com Gkay: “Quando foi na sexta-feira, pós Farofa, esse menino pegou um jatinho só para jantar comigo. A gente jantou, mas eu não fiquei com ele”, disse, acrescentando que eles se reencontraram na semana seguinte do jantar e engataram o romance.