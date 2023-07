Manoel Soares deixa Globo; apresentador e Patrícia Poeta viveram constrangimentos no ‘Encontro’

A Rede Globo confirmou, nesta sexta-feira, 30, que o apresentador Manoel Soares deixou a emissora. A empresa não explicou o motivo da saída. Ela acontece após diversos casos de constrangimento no programa Encontro com Patrícia Poeta e rumores de crise interna.

Cerca de 20 minutos após o anúncio, Soares publicou um vídeo nas redes sociais sobre o assunto. Ele afirmou não estar “chateado ou magoado” e disse que este “não é o fim de nada, apenas o início de um novo ciclo”.

“Estou saindo da TV Globo depois de seis anos, foi um tempo de aprendizados e alegrias, onde cheguei até a casa de milhares de brasileiros, que pude através de reportagens ajudar pessoas a enfrentar a pandemia, injustiças sociais, despertar homens para paternidade e por aí vai”, escreveu na legenda.

“Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro inteiro para escrever com vocês. Aos colegas e amigos que que ficam meus votos de felicidade. Aos novos que estão chegando, bem vindos à minha vida”, concluiu.

Em comunicado à imprensa, a Globo informou que Patrícia sairá de férias a partir de segunda-feira, 3. Com isso, Tati Machado e Valeria Almeida apresentarão a atração até o dia 17 de julho.

Já o programa Papo de Segunda, do GNT, do qual Soares também fazia parte, será comandado por João Vicente de Castro a partir da próxima semana.

Veja a nota na íntegra:

“O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.”





Lembre casos de constrangimento no ‘Encontro’

Manoel Soares estreou no programa Encontro em 4 de julho de 2022, quando a atração matinal passou a ser comandada pela jornalista Patrícia Poeta.

Nos últimos meses, contudo, os apresentadores viveram diversos constrangimentos ao vivo e foram parar nos assuntos mais comentados das redes sociais por conta das situações.

No início de abril, Patricia foi criticada por interromper colegas de palco por diversas vezes. Em um dos vídeo mais repercutidos, Soares aparenta estar desconfortável ao ser interrompido por ela.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Uol, ela explicou. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido.” Veja mais aqui.

Já no programa no dia 12 de abril, Soares revelou que seus filhos foram hostilizados na escola após notícias falsas sobre ele. Novamente, internautas apontaram que Patrícia o ignorou e não comentou o relato feito por ele. Relembre aqui.

Já no final de maio, Susana Vieira foi a convidada especial do Encontro e causou um ‘climão’ com invertida em Patrícia. Em determinado momento, a atriz pediu que a apresentadora não a interrompesse e, ao final do programa, perguntou se Soares queria lhe fazer alguma pergunta. Lembre aqui o que aconteceu no episódio aqui.

Já no início de junho, Soares publicou uma foto ao lado de Patrícia para celebrar seu “primeiro programa com 43 anos”, mas internautas apontaram que a publicação seria uma tentativa de apaziguar os rumores de crise.

Ele chegou a citar o “carinho dos amigos” na publicação. “Amizade, respeito e paz é o que o futuro está prometendo e meu coração está feliz e aberto”, disse.