Gloria Groove lança ‘Proibidona’, feat inédito com Anitta e Valesca Popozuda

Já está entre nós Proibidona, o novo hit de Gloria Groove com Anitta e Valesca Popozuda, uma parceria inédita. O single foi lançado na noite desta quarta, 18, e já ocupa o ranking dos assuntos mais comentados do momento.

Disponível nas principais plataformas digitais, a música é a primeira do projeto Futuro Fluxo, que tem o objetivo de inaugurar uma nova era na carreira de Gloria. Em comunicado, a Lady Leste destacou a importância de celebrar o papel das mulheres na história do gênero musical.

“Proibidona é o meu primeiro single de 2023, uma canção em parceria com Anitta e Valesca Popozuda, celebrando principalmente a história dessas mulheres no funk e a estética que elas ajudaram a originar. Nada mais bonito e encorajador para iniciar uma era no funk do que ter a bênção dessas duas mulheres que, cada uma à sua maneira, deixaram uma marca eterna na história do que a gente conhece como funk brasileiro. Funk não é julgamento, funk é amor e liberdade”, disse a artista.

No último domingo, 15, o trio apresentou pela primeira vez o novo sucesso ao público, durante o evento Ensaio da Anitta. O Estadão acompanhou essa pré-estreia e os sentimentos das cantoras foram de dever cumprido e realização. “Desde que ouvi Proibidona pela primeira vez, fiquei viciada! A música é um funk delicioso, que com Gloria e Valesca promete não deixar ninguém parado”, elogia Anitta.

Gloria Groove contou que a ideia era usar apenas um sample da voz de Valesca na música, porém, decidiu inserir a dona de Beijinho no Ombro de forma integral.

“Ela é uma peça tão essencial na história do funk. Conversando com a Anitta, entendemos que era uma chance maravilhosa de jogar luz ao fato de que Valesca é um grande ícone. Junto com elas, posso começar essa festa para o público. A era Futuro Fluxo é pensada para ser uma grande festa, como se fosse o ‘after’ de Lady Leste”, revelou a drag queen.

A ex-vocalista do grupo Gaiola das Popozudas afirmou que está em êxtase com o projeto. “Quando a Gloria me convidou pra fazer o feat., eu fiquei lisonjeada porque sou fã e admiro muito as duas artistas. Essa música é também uma celebração à minha trajetória no funk. Estou em êxtase! Estou muito feliz”, comemorou Valesca.

Por fim, Lady Leste ressalta a busca de renovação, após um 2022 de muitas conquistas, incluindo o título de drag queen mais ouvida do mundo, com mais de 4,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 1 milhão de fãs na Deezer.

“Quero explorar novos jeitos e me desafiar a tocar uma estratégia musical sem a presença de um videoclipe. Acredito que o videoclipe foi um dos pilares que mais me ajudou a criar essa base sólida na minha carreira em 2022. Estudando o mercado, trouxemos essa nova proposta para que também possamos exercitar esse novo olhar para dentro do nosso mercado”, disse a cantora justificando a ausência de um videoclipe em Proibidona.