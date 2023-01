‘Gloria’, novo álbum de Sam Smith, conta com 13 faixas e já está disponível

Sam Smith lançou nesta sexta, 27, o seu quarto álbum de estúdio. Intitulado como Gloria, o projeto conta com cerca de 33 minutos de arte, divididos em 13 faixas, e já está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio.

Os destaques ficam por conta das músicas Unholy, I’m Not Here To Make Friends, Gimme, e Who We Love, onde participam Kim Petras, Calvin Harris, Jessie Reyez e Ed Sheeran, respectivamente.

Leia também Sandy celebra os 40 anos relembrando momentos da vida e carreira

Em entrevista à Billboard, o cantor disse que só iria lançar o álbum se ele amasse o trabalho feito. “Tomei uma decisão muito consciente com este álbum de não lançar nada até que eu simplesmente o amasse, dentro e fora, e não queria estar em uma posição em que estava lançando algo e pensando: ‘as pessoas vão gostar disso’?. Eu queria estar em uma posição em que eu lançasse algo e sentisse que não me importava se mais alguém gostasse, porque é sobre se eu gosto. Porque é o que eu faço”, destacou Sam Smith.